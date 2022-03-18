Не больше 200 тысяч: Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам Проминвестбанка
Фонд гарантирования вкладов физлиц начинает выплаты средств вкладчикам "Проминвестбанка", у которого НБУ отозвал лицензию.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Фонд с 18 марта начинает выплаты возмещения в пределах 200 тысяч гривен вкладчикам по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета (текущие счета).
Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов, подключенных к процессинговому центру Фонда:
АО "КРЕДОБАНК", АО "ПРАВЭКС БАНК", ПАО "АЛЬФА-БАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАО "ПУМБ", АО "ТАСКОМБАНК", ПАО "ИДЕЯ БАНК", АБ "ЮЖНЫЙ", АО КБ "ПРИВАТБА" ПАО "УНИВЕРСАЛ БАНК" и АО "Сбербанк".
Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любое отделение одного из определенных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.
Возмещение средств вкладчикам производятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующий дню начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.
Напомним:
Сразу после начала российского вторжения в Украину Нацбанк Украины принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать находящиеся под контролем Российской Федерации банки.
Речь идет об АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК", который на 100% принадлежит ПАО "Сбербанк России", и ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" (ПАО "Проминвестбанк"), который на 99,77% принадлежит Государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Экономическая правда
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