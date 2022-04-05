Auchan изолирует российский офис: прекращает инвестиции и поставки в РФ

Французская торговая сеть Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ: в частности, не будут открываться новые магазины и не будут ремонтироваться существующие магазины.

Об этом сообщает пресс-служба "Ашан Украина".

"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию России. Под давлением обращений тысяч сотрудников, десятков писем - главный офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в заявлении.

Так, в РФ не будут открываться новые магазины, не будут ремонтироваться существующие магазины, не будет осуществляться поддержка IТ-технологий и проектов.

Также не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.

"Не будут поставляться импортные товары в РФ - а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля", - добавляют "Ашан Украина".

"Магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и высокой вероятности банкротства", - заявили в компании.

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Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, так как "действует в интересах гражданского населения".

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Экономическая правда