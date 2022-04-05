Auchan изолирует российский офис: прекращает инвестиции и поставки в РФ
Французская торговая сеть Auchan прекращает инвестиции и поставки в РФ: в частности, не будут открываться новые магазины и не будут ремонтироваться существующие магазины.
Об этом сообщает пресс-служба "Ашан Украина".
"С первых дней войны компания Ашан Украина осудила вооруженную агрессию России. Под давлением обращений тысяч сотрудников, десятков писем - главный офис принял решение: свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ", - говорится в заявлении.
Так, в РФ не будут открываться новые магазины, не будут ремонтироваться существующие магазины, не будет осуществляться поддержка IТ-технологий и проектов.
Также не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.
"Не будут поставляться импортные товары в РФ - а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля", - добавляют "Ашан Украина".
"Магазины в России уже сейчас убыточны. Вышеуказанные санкции приведут к катастрофическому падению товарооборота и уплате налогов и высокой вероятности банкротства", - заявили в компании.
Напоминаем:
Ранее гендиректор Auchan Ив Клод заявил, что сеть продолжит работу в России, так как "действует в интересах гражданского населения".
Более подробно о работе международных компаний в России:
Бизнес на крови. Какие международные компании финансируют российскую армию
Более 400 компаний вышло из России, но не все остановили бизнес. Обновляется
В аду их заждались. Nestle, Leroy Merlin, Auсhan, Metro и другие соучастники преступлений путина
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"