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На Мосбирже в марте на 30% увеличились валютные торги

Вторник, 5 апреля 2022, 11:01 - Илья Колдомасов

Объем торгов на валютном рынке Мосбиржи в марте 2022 увеличился на 28,6%, до 41,0 трлн рублей, за аналогичный период в 2021 торги были на уровне 31,9 трлн рублей.

Об этом компания сообщила на своем сайте. 

Соответственно выросли и среднедневной объем торгов, он составил 1 952,8 млрд рублей, по сравнению с 1 449,8 млрд рублей в марте 2021 года.

Напоминаем:

Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тыс.

Центробанк РФ дополнительно запретил выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам.

Страны ЕС, Британия и США наложили санкции против Центрального банка РФ и Министерства финансов России, что фактически блокирует валютные резервы агрессора и делает невозможными валютные интервенции для поддержания курса рубля.

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