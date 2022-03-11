Россия запретила банкам выдавать наличную валюту

Центробанк РФ дополнительно запретил выдавать гражданам наличную валюту по переводам и валютным счетам.

Об этом сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Да, средства с валютного счета в банках россияне могут снять в любом объеме, но только в рублях. По предварительным ограничениям допускалась выдача до 10 тысяч долларов в эквиваленте.

Кроме того, с 12 марта средства, полученные в виде перевода из банка за пределами РФ, а также из электронных кошельков выдаются исключительно в рублях.

Такие ограничения будут действовать до 9 сентября 2022 года.

Напоминаем:

Российский банк ВТБ запустил валютный депозит в китайских юанях на фоне запрета центробанка РФ выдавать россиянам более 10 тыс. долл. с депозитов и счетов.

Центробанк РФ запретил продажу валюты в кассах банка, а с депозитов можно снять только доллары и только в объеме до 10 тыс.

Своими санкциями в пятницу США запретили ввозить в РФ долларовые банкноты, еще раньше ЕС определило такое же ограничение по евро. Валютные резервы Центробанка РФ также заблокированы санкциями.

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