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Fitch отозвало рейтинги восьми российских компаний

Вторник, 5 апреля 2022, 10:10 - Алексей Павлыш

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги восьми российских компаний "по коммерческим причинам".

Об этом говорится в заявлении Fitch.

Отзыв касается рейтингов Evraz, X5 Retail, Petropavlovsk, Nord Gold, Yandex NV, Globaltrans, EuroChem Group AG (холдинговая компания "ЕвроХима"), Eurasia Drilling Company, а также их дочерних компаний, специализирующихся на размещении облигаций.

"Из-за отсутствия информации никакие дополнительные рейтинговые действия до отзыва не производились. Fitch больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое освещение для этих компаний", - говорят в Fitch.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.

7 марта 2022 года Fitch объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России.

Экономическая правда

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Fitch компании Россия
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