Fitch аннулирует рейтинги подсанкционных российских компаний
Четверг, 24 марта 2022, 09:15
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.
Об этом говорится в заявлении Fitch.
Рейтинги будут аннулированы до 15 апреля 2022 года.
7 марта 2022 года Fitch объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России.
15 марта 2022 года ЕС объявил о запрете предоставлять кредитные рейтинги юридическим, юридическим или органам, созданным в России.
Экономическая правда
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