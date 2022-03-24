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Fitch аннулирует рейтинги подсанкционных российских компаний

Четверг, 24 марта 2022, 09:15

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.

Об этом говорится в заявлении Fitch.

Рейтинги будут аннулированы до 15 апреля 2022 года.

7 марта 2022 года Fitch объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России.

15 марта 2022 года ЕС объявил о запрете предоставлять кредитные рейтинги юридическим, юридическим или органам, созданным в России.

Экономическая правда

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Fitch компании Россия

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