Fitch аннулирует рейтинги подсанкционных российских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings аннулирует рейтинги всех российских компаний и их дочерних структур, подвергшихся санкциям ЕС.

Об этом говорится в заявлении Fitch.

Рейтинги будут аннулированы до 15 апреля 2022 года.

7 марта 2022 года Fitch объявила о приостановке своей коммерческой деятельности в России.

15 марта 2022 года ЕС объявил о запрете предоставлять кредитные рейтинги юридическим, юридическим или органам, созданным в России.

Экономическая правда