Надбавку на горючее на АЗС повысили на 40% – решение правительства

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Кабинет министров повысил торговую надбавку на дизтопливо и бензины на 40% для предотвращения дефицита на автозаправочных станциях.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Торговые надбавки начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, которую рассчитывает НАК "Нафтогаз".

Так, прибавку повысили для дизельного топлива с 5 до 7 грн с учетом НДС (на 40%) и для автомобильных бензинов с 4,55 до 6,50 грн с учетом НДС (на 42,8%).

По последним расчетам Минэкономики на 22 апреля средняя цена литра дизтоплива составляет 33,66 грн, а бензинов – 29,55 грн.

Таким образом, с учетом максимальной наценки предельная стоимость дизтоплива не должна превышать 40,66 грн/л, бензинов – 36,05 грн.

Также правительство продолжило действие предельного уровня торговой надбавки на общественно значимые продовольственные товары на весь период военного положения и на три месяца после его прекращения или отмены.

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Напоминаем:

Благодаря законтрактованным объемам на территории Западной Европы, проблема с дефицитом топлива на автозаправочных станциях будет решена в течение недели, но цены несколько возрастут.

На заседании 14 мая 2021 Кабмин принял постановление, которым вводится государственное регулирование цен на топливо в связи с пандемией COVID-19 и устанавливается предельный уровень торговой надбавки к средней цене горючего.