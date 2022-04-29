Рада хочет добавить санкции для компаний, связанных с РФ, и повысить для них налоги

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Налоговый комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту одобрить закон о повышении налогов для отказавшихся выходить из РФ компаний, а также заставить их маркировать связи с агрессором в рекламе.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

По словам нардепа, ко второму чтению в законопроекте №7232 появилось требование по указанию связей с РФ в маркировке и рекламе товаров таких компаний.

Кроме того, связанные с РФ компании лишатся льгот в "ДияСити", не смогут пользоваться услугами "инвестирования", получать налоговые льготы на прямые налоги и не смогут получать лицензию для ведения деятельности в сфере азартных игр и т.д.

Напоминаем:

1 апреля законопроект был поддержан Радой в первом чтении.

Документ предусматривает повышенное налогообложение для бизнеса, продолжающего деятельность в РФ. Ставка налогов на прибыль предприятий, экологического налога, ренты и налога на имущество для таких компаний будут выше в 1,5 раза.

Кроме того, компании обяжут сообщать о сохранении материнской компанией экономических связей с государством-агрессором, а государство будет мониторить и проверять информацию. Перечень компаний, которые и дальше финансируют агрессора, будет публично доступен на сайте Налоговой.

Параллельно с одобрением закона в Украине, украинское правительство и парламент обращаются в страны ЕС и G7 с призывом вместе с Украиной повысить налоги для компаний, продолжающих вести бизнес в России. В частности, к такому шагу уже готова Польша.