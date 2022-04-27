Нечего показывать: половина кинотеатров в РФ могут вскоре закрыться

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Ассоциация кинотеатров в РФ предупредила об угрозе закрытия половины залов, ведь не хватает репертуара из-за бойкотов компаний.

Об этом сообщает российский Коммерсантъ.

Российские кинотеатры предупредили, что недостаток репертуара в ближайшие два месяца приведет к падению выручки более чем на 80%, а также к закрытию половины кинозалов страны.

Причем, говорят они, если решение о поддержке не будет принято в течение месяца, "спасать уже некого", и отрасль не будет способна дальше работать. Киноотрасль обеспечивает россиян 55 тысяч рабочих мест.

Падение показателей марта 2022 года по март 2021 года составило 44% со сборов и 49% по отношению к зрителям, а к марту 2019-го — 54% и 59% соответственно, утверждают в ассоциации.

Представители киноотрасли нашли позитив в ситуации и говорят, что "в России впервые появилась возможность работать полностью без конкуренции", но почему-то заменить объем резко ушедших из проката фильмов за короткий срок невозможно.

Контрафакт, или как его называют в России "параллельный импорт", также совершить не удастся, ведь копия кинофильма давно не является физическим носителем.

Совокупный ущерб, который до конца 2022 года сгенерируют кинотеатры, составит не менее 150 тысяч долларов (11,1 млрд. руб.).

Ранее ведущие голливудские киностудии – Sony, Disney, Paramount и Warner Bros. приостановили деятельность в РФ и отменили все премьеры.

Напоминаем:

В российских кинотеатрах начали проводить неофициальные показы иностранных лент, среди них - Бэтмен", "Не смотрите вверх" и мультфильм "Я краснею".