Ахметов "уверен", что Украина потребует и получит репарации от РФ в полном объеме

Олигарх Ринат Ахметов заявил, что его группа SCM подаст иски против РФ о возмещении ущерба, нанесенного военной агрессией. Он уверен, что Украина "потребует и получит репарации в полном объеме".

Об этом он сказал в комментарии Bloomberg.

"Период напряжения между Ринатом Ахметовым и Владимиром Зеленским, казалось, достиг точки кипения всего несколько недель назад, после того, как президент раскритиковал миллиардеров-олигархов за бегство перед неизбежным вторжением РФ.

Сейчас, в разгар войны, самый богатый человек Украины Ахметов говорит, что вернулся в страну и что они в одной команде, оставляя в стороне споры", - пишет Bloomberg.

"Их общим фокусом является Мариуполь, разрушенный город, где System Capital Management Ахметова имеет металлургические заводы и где неустанные атаки со стороны российских войск оставили около 170 тысяч мирных жителей в ловушке без доступа к пище и воде", - добавляет агентство.

"Они умирают от жажды и холода – это геноцид", – сказал Ахметов в письменном ответе на вопросы.

"Самое ужасное, что мы не можем доставить нашу помощь в Мариуполь и не можем эвакуировать людей, потому что российские войска продолжают обстреливать и блокировать наши колонны с помощью", - добавил он.

Ахметов отказался рассказать, где находится в Украине, из соображений безопасности.

"Он заявил, что не покинет страну и пытается помочь финансово и не только. По данным Bloomberg Billionaires Index, его состояние в 6 миллиардов долларов уменьшилось более чем на 45% по сравнению с началом войны.

На двух его металлургических заводах в Мариупольском районе работают 40 тысяч человек. Хотя они приостановили деятельность, Ахметов сказал, что выплачивают в полном объеме зарплату тем, кто вынужден покинуть свои дома. Предприятия СКМ, которые обеспечивают электроэнергию и энергию по всей стране, и его фонд помогают в эвакуации и помогают украинской армии", - говорится в статье Bloomberg.

По словам Ахметова, когда придет время, группа SCM "обязательно подаст иск к РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией".

"Я уверен, что Украина потребует и получит репарации в полном объеме", - добавил он.

Пока "все наши усилия сосредоточены на единственном важном – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить, облегчить их боль и страдание", - резюмировал Ахметов.

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Экономическая правда