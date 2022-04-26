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Больше всего с конца февраля: Минфин продал военных облигаций на 13 миллиардов

Вторник, 26 апреля 2022, 17:51 - Дана Гордийчук
 
getty images

Министерство финансов на очередном аукционе по продаже военных облигаций привлекло 13 млрд грн долгового финансирования в бюджет.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Всего было предложено три выпуска военных облигаций: 3 и 6 месяцев, а также 1,3 года. Ставки фиксированы и составляют 9,5%, 10% и 11% соответственно.

Больше всего 10,9 млрд грн было привлечено от продажи ОВГЗ оборотом 1,3 года.

Как купить военные облигации: Министерство финансов собрало список банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, активно помогающих гражданам Украины инвестировать в военные ОВГЗ.

Напоминаем:

Правительство уже привлекло около 45 млрд грн в эквиваленте от продажи военных облигаций, в настоящее время их приобрели более 9 тысяч украинцев и представителей бизнеса.

Аукционы по продаже военных ОВГЗ проводятся по вторникам.

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