Військові облігації придбали вже понад 9 тисяч українців

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Уряд вже залучив близько 45 млрд грн в еквіваленті від продажу військових облігацій, наразі їх придбали понад 9 тисяч українців та представників бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку з посиланням на дані депозитарію НБУ.

На 25 квітня проведено вже 20 аукціонів із продажу військових облігацій, протягом яких до бюджету було залучено близько 36,6 млрд грн, 93,8 млн дол та 176,5 млн євро.

Найбільший портфель військових облігацій сконцентрований серед банків – первинних дилерів. Водночас, зазначає регулятор, щотижня зростає кількість українських громадян та представників бізнесу, які приєднуються до підтримки українського бюджету.

Власниками військових ОВДП стали 9,1 тисячі громадян та представників бізнесу на суму близько 5,8 млрд грн, 36 млн дол та 25,2 млн євро. Зокрема, 1,7 тисячі українців долучилися за попередній тиждень.

Інвестують також нерезиденти, які придбали облігацій на суму понад 50 млн грн.

Як купити військові облігації: Міністерство фінансів зібрало список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

Нагадуємо:

Аукціони з продажу військових ОВДП проводяться щовівторка.

Міністерство фінансів на останньому аукціоні 19 квітня розмістило військові облігації на суму 3,6 млрд грн (в еквіваленті).