У Мінфіні розповіли, де та на яких умовах можна купити військові облігації фізособам
Завтра, 22 березня, відбудуться аукціони з продажу військових облігацій. Міністерство фінансів зібрало список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.
Про це повідомило відомство у прес-релізі.
Купівля ОВДП без обмежень щодо мінімальної суми інвестицій (починаючи з 1000 гривень)
Банки-первинні дилери:
- Укргазбанк. Є можливість купівлі ОВДП через мобільний додаток
- Альфа-Банк.
- ПУМБ. Є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток. Скасовані комісії зберігача і брокера.
- Південний. Для військових ОВДП: Відкриття рахунку в цінних паперах – 1 грн; Виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн.
Ліцензовані брокери:
- ICU. Завдяки спрощеній процедурі відкрити рахунок та придбати цінні папери може кожен охочий у кілька кліків, деталі
- Універ Капітал. Відсутня комісія броекра. Купівля доступна через мобільний додаток Wotan.
- Дрегон Капітал. Купівля доступна через мобільний додаток Wotan,
Мінімальна сума інвестицій від 50 000 гривень
Ощадбанк. Максимально спрощена процедура. З питань придбання військових ОВДП необхідно звернутись до менеджера банку.
Мінімальна сума інвестицій від 100 000 гривень
- Приватбанк. Є можливість придбати військові ОВДП через Приват24.
- Кредобанк. Нульова комісія за придбання. Умови купівлі та контакти
Мінімальна сума інвестицій від 500 000 гривень
- ОТП банк. Нульова комісія брокера. Для купівлі військових ОВДП необхідно звернутись до менеджерів у відділенні.
- Райффайзен Банк.
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