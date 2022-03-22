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У Мінфіні розповіли, де та на яких умовах можна купити військові облігації фізособам

Вівторок, 22 березня 2022, 10:54

Завтра, 22 березня, відбудуться аукціони з продажу військових облігацій. Міністерство фінансів зібрало список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

Про це повідомило відомство у прес-релізі.

Купівля ОВДП без обмежень щодо мінімальної суми інвестицій (починаючи з 1000 гривень)

Банки-первинні дилери:

  • Укргазбанк. Є можливість купівлі ОВДП через мобільний додаток 
  • Альфа-Банк
  • ПУМБ. Є можливість інвестування в ОВДП через мобільний додаток. Скасовані комісії зберігача і брокера. 
  • Південний. Для військових ОВДП: Відкриття рахунку в цінних паперах – 1 грн; Виконання облікових операцій з цінними паперами (зарахування) – 1 грн.

Ліцензовані брокери:

  • ICU. Завдяки спрощеній процедурі відкрити рахунок та придбати цінні папери може кожен охочий у кілька кліків, деталі 
  • Універ Капітал. Відсутня комісія броекра. Купівля доступна через мобільний додаток Wotan.
  • Дрегон Капітал. Купівля доступна через мобільний додаток Wotan, 

Мінімальна сума інвестицій від 50 000 гривень

Ощадбанк. Максимально спрощена процедура. З питань придбання військових ОВДП необхідно звернутись до менеджера банку. 

Мінімальна сума інвестицій від 100 000 гривень

  • Приватбанк. Є можливість придбати військові ОВДП через Приват24. 
  • Кредобанк. Нульова комісія за придбання. Умови купівлі та контакти

Мінімальна сума інвестицій від 500 000 гривень

  • ОТП банк. Нульова комісія брокера. Для купівлі військових ОВДП необхідно звернутись до менеджерів у відділенні. 
  • Райффайзен Банк

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Економічна правда
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