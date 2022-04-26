Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику

Укрзализныця меняет графики курсирования для кольцевой электрички Киева для удобства пассажиров - С 26 апреля появятся дополнительные утренние и вечерние рейсы.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"С 26 апреля добавляем еще рейсы утром и вечером, чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой до самого начала комендантского часа.

Кроме того, уменьшаем интервал курса электрички до 30 минут в пиковые часы", - говорится в сообщении.

Обновленный график кольцевой электрички – по ссылке.

Напомним:

Ранее "Укрзализныця" начала ремонтные работы на платформе станции "Русановка" в Киеве.

С 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена ​​остановка на станции Киевская Русановка.

Экономическая правда