Кольцевая электричка в Киеве будет курсировать по обновленному графику
Укрзализныця меняет графики курсирования для кольцевой электрички Киева для удобства пассажиров - С 26 апреля появятся дополнительные утренние и вечерние рейсы.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"С 26 апреля добавляем еще рейсы утром и вечером, чтобы дать возможность пассажирам поехать по делам или вернуться домой до самого начала комендантского часа.
Кроме того, уменьшаем интервал курса электрички до 30 минут в пиковые часы", - говорится в сообщении.
Обновленный график кольцевой электрички – по ссылке.
Напомним:
Ранее "Укрзализныця" начала ремонтные работы на платформе станции "Русановка" в Киеве.
С 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена остановка на станции Киевская Русановка.
Экономическая правда
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