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УЗ ремонтирует станцию городской электрички "Русановка" в Киеве

Воскресенье, 10 апреля 2022, 18:54 - Экономическая правда
 
уз

"Укрзалізниця" начала ремонтные работы на платформе станции "Русановка" в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Станция находится на улице Евгения Сверстюка. Открытие новой платформы облегчит ежедневную логистику для массивов Русановка, Березняки, Соцгорода и ряда жилых комплексов вокруг и разгрузит развязки на проспекте Соборности.

"Станция городской электрички "Русановка" не работала с 2011 года, обрастая травой и множественными петициями об ее открытии", – написала "Укрзалізниця".

Компания уверяет, что нашла понимание с властями Киева и городским главой для ремонтных работ.

"Мраморных павильонов не будет, так что завершим необходимые укрепляющие работы уже в апреле", – говорится в сообщении.

Экономическая правда

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