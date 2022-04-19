В Киеве возобновили работу станции городской электрички "Русановка": она не работала с 2011 года

С 19 апреля на маршруте киевской кольцевой электрички начал курсировать еще один модернизированный электропоезд и добавлена ​​остановка на станции Киевская Русановка.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По словам главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, война дала толчок для развития начатого в 2021 году проекта Kyiv City Express. Он добавил, что киевская кольцевая электричка станет частью этого проекта.

"Киевская кольцевая электричка станет частью этого проекта. Менее чем через месяц она перевезла более 200 тысяч пассажиров. Сегодня мы ставим на маршрут модернизированный уже во время войны на собственном предприятии электропоезд.

Таким образом, по кольцу Киева курсируют исключительно модернизированные электрички", – сказал Камышин.

Остановочную платформу на маршруте электрички "Укрзалізниця" восстановила уже за время войны.

"С сегодняшнего дня киевская кольцевая электричка будет делать остановку на платформе Киевская Русановка", - добавил член правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский.

По его словам, остановка не функционировала с 2011 года и была в запущенном состоянии.

"Мы в короткие сроки ее реанимировали, в частности, отремонтирована и укреплена платформа. Эта остановка будет точно популярна у жителей Русановки, Березняков, Соцгорода и других близлежащих кварталов", - отметил Перцовский.

Напомним:

Ранее "Укрзализныця" начала ремонтные работы на платформе станции "Русановка" в Киеве.

Экономическая правда