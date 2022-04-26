Немецкая Uniper допускает возможность платить за газ РФ, соблюдая санкции

Компания Uniper, основной импортер российского газа в Германии, допустила возможность оплаты поставок из РФ без нарушения европейских санкций в условиях, когда Москва потребовала осуществления таких платежей в рублях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.

"Российское требование на оплату газа в рублях было головной болью для европейских клиентов, главным образом из-за непрозрачного характера требования и угрозы нарушить существующие санкции ЕС в отношении России", - напоминает агентство.

"Согласно еще не утвержденным результатам первичного анализа, мы считаем возможной соответствующую обработку будущих платежей", - говорят в Uniper.

Uniper заявила, что для нее важно действовать в соответствии с законом о санкциях и что она тесно контактирует с правительством Германии по этому вопросу, не предоставив больше деталей.

В пятницу Европейская комиссия заявила, что компании ЕС могут обойти требование России по платежам в рублях, не нарушая санкции.

Так, покупатели российского газа среди европейских компаний смогут открыть счета в российском банке, на них вносить иностранную валюту, конвертировать ее в рубли и производить оплату.

Напомним:

Немецкая энергетическая компания Uniper не намерена продлевать контракты на поставку угля из России. Также компания не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.

Украинские энергокомпании создали проект Stop Bloody Energy, которым призывают мир прекратить сотрудничество с Россией – на нем собраны компании, продолжающие финансировать агрессора.

В перечне есть и Uniper – одна из крупнейших энергетических компаний Германии, ключевой покупатель российского газа и угля. Владелец 11 ГВт тепловой генерации в России (Unipro) и активный участник проекта "Северный поток-2".

Экономическая правда