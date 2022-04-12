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Энергокомпания Uniper не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку газа из РФ

Вторник, 12 апреля 2022, 14:58 - Алексей Павлыш

Немецкая энергетическая компания Uniper не намерена продлевать контракты на поставку угля из России. Также компания не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.

Об этом говорится в отчете компании за 2021 год.

"Геополитическая ситуация в Европе резко изменилась. 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину. Uniper осуждает вторжение России в Украину. Этой войной Россия нарушает международное право и принципы Устава ООН", - говорится в заявлении.

В Uniper добавили, что не будут делать никаких новых инвестиций в России.

"Uniper решила не продлевать свои контракты на поставку угля из России после 2022 года. Uniper уже закупает каменный уголь в разных регионах мира и реализует переходную стратегию диверсификации угля",– отметили в компании.

Действующий контракт на угли рассчитан до конца 2022 года.

В Uniper также не будут заключать с Россией новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.

Экономическая правда

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