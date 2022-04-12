Энергокомпания Uniper не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку газа из РФ
Немецкая энергетическая компания Uniper не намерена продлевать контракты на поставку угля из России. Также компания не будет заключать новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.
Об этом говорится в отчете компании за 2021 год.
"Геополитическая ситуация в Европе резко изменилась. 24 февраля 2022 года Россия начала вторжение в Украину. Uniper осуждает вторжение России в Украину. Этой войной Россия нарушает международное право и принципы Устава ООН", - говорится в заявлении.
В Uniper добавили, что не будут делать никаких новых инвестиций в России.
"Uniper решила не продлевать свои контракты на поставку угля из России после 2022 года. Uniper уже закупает каменный уголь в разных регионах мира и реализует переходную стратегию диверсификации угля",– отметили в компании.
Действующий контракт на угли рассчитан до конца 2022 года.
В Uniper также не будут заключать с Россией новые долгосрочные контракты на поставку природного газа.
Экономическая правда
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