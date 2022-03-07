Все разделы
Укр / Рус

Финские производители продуктов сворачивают бизнес в России

Понедельник, 7 марта 2022, 11:02
 
businesstoday

Финские производители продуктов питания Valio и Paulig уходят с российского рынка из-за войны в Украине.

Об этом говорится в официальных сообщениях компаний.

"У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в РФ", – заявил гендиректор Valio Анникки Хурме. 

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Петербурге и Москве. В России в компании Valio работает около 400 человек. 

Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро. Дочерняя компания Valio в России на 100% принадлежит финской.

Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig. 

"Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства. Процесс начнется немедленно, и в настоящее время оценивается подробный график", – заявили в компании. 

Россия и близлежащие страны – одно из направлений деятельности Paulig. У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России. В РФ в компании Paulig работает около 200 сотрудников, уточнил производитель.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

РФ Финляндия война продукты кофе

powered by lun.ua
Материалы по теме
Рубль обвалился еще больше 7 марта 2022, 10:20
Исход "большой четверки": PwC и KPMG покидают Россию и Беларусь 7 марта 2022, 09:09
Tommy Hilfiger и Calvin Klein закрывают магазины в РФ 6 марта 2022, 21:19
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте