Финские производители продуктов сворачивают бизнес в России

businesstoday

Финские производители продуктов питания Valio и Paulig уходят с российского рынка из-за войны в Украине.

Об этом говорится в официальных сообщениях компаний.

"У Valio нет этических предпосылок для продолжения работы в России, поэтому мы прекращаем свою деятельность в РФ", – заявил гендиректор Valio Анникки Хурме.

У Valio есть завод плавленых сыров в Подмосковье, партнеры по контрактному производству и офисы продаж в Петербурге и Москве. В России в компании Valio работает около 400 человек.

Годовой оборот российских предприятий Valio составляет около 85 миллионов евро. Дочерняя компания Valio в России на 100% принадлежит финской.

Об уходе с российского рынка заявил и финский производитель кофе Paulig.

"Компания Paulig уходит из России. Процесс будет осуществляться с учетом интересов сотрудников, клиентов и местного законодательства. Процесс начнется немедленно, и в настоящее время оценивается подробный график", – заявили в компании.

Россия и близлежащие страны – одно из направлений деятельности Paulig. У Paulig есть завод обжарки кофе в Твери. Ее продукция продается в основном в России. В РФ в компании Paulig работает около 200 сотрудников, уточнил производитель.

Экономическая правда