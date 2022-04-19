Финский производитель продуктов Valio ищет покупателей на активы в РФ: уже есть претендент

Финский производитель молочной продукции Valio, объявивший о выходе из РФ, ищет покупателей на свои активы, один из возможных претендентов – группа "Русагро" экс-сенатора Вадима Мошковича.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в инвестиционных кругах.

"О том, что такое соглашение рассматривается, также слышали другой консультант по M&A и собеседник газеты в крупном агрохолдинге. По словам одного из источников, "Русагро" вряд ли выступает единственным интересантом", - говорится в статье.

В "Русагро" и Valio комментарии не дали.

Valio заявило о выходе с российского рынка 7 марта в связи с военной операцией РФ в Украине.

Компания управляет заводом в Ершово Московской области мощностью 15 тыс тонн продукции в год. Завод специализируется на выпуске плавленого сыра под брендами Oltermanni и Viola, а также на нарезке и фасовке желтых сыров.

Остальное ассортимент выпускается на сторонних площадках по контракту.

"Русагро" – один из крупнейших российских производителей сахара, мяса и масложировой продукции.

Главный владелец "Русагро" экс-сенатор Вадим Мошкович в марте попал под санкции ЕС в связи с войной в Украине. После этого подконтрольная ему кипрская Granada Capital CY Ltd снизила долю в Русагро до 49%, передав 7,22% Юрию Журавлеву.

Сам Вадим Мошкович вышел из совета директоров группы, председателем совета стал акционер "Русагро" Максим Басов, возглавлявший группу в 2009-2021 годах.

Как отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин, если Valio убедится, что покупатель не находится в собственности или под контролем господина Мошковича, сделка с высокой вероятностью может состояться.

По словам источника, знающего об условиях сделки, кроме производственной площадки в нее также должны входить права использования бренда Viola, но без связи с Valio", - пишет газета.

Напомним:

Финские производители продуктов питания Valio и Paulig уходят с российского рынка из-за войны в Украине.

Экономическая правда