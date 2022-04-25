Ненужная нефть и расплата России: итоги на экономическом фронте 25 апреля

getty images

Новый пакет санкций против России за агрессию против Украины уже на столе переговоров ЕС и США. Его основная цель – нефтяная отрасль страны-агрессора, которая, благодаря мировому энергетическому кризису, продолжает питать военную машину РФ.

Однако даже без новых антироссийских санкций государству-террористу с каждым днем все сложнее найти покупателей на свое "черное золото".

Поток нефтедолларов уже скоро может очень существенно сократиться, а с накопленными за предыдущие периоды богатствами России придется распрощаться в пользу Украины.

Провальный нефтяной аукцион

Россия навсегда лишилась статуса надежного поставщика энергоресурсов в глазах всего цивилизованного мира.

Ранее свое господствующее положение на европейском энергетическом рынке РФ использовала для получения политических выгод и оказания давления на зависимые от ее газа государства. После начала активной фазы войны в Украине европейцы в очередной раз убедились в том, что для России нефть и газ это лишь инструмент ее захватнической политики и способ шантажа.

Совершает этот шантаж РФ совершенно открыто, угрожая прекратить поставки энергоресурсов в случае, если европейские страны не будут платить за них рублями.

Так, 25 апреля стало известно, что крупнейшая нефтяная компания РФ "Роснефть" объявила о проведении аукциона на продажу 6,5 млн тонн нефти. Условием продажи была полная предоплата лота в рублях.

Как ни странно, желающих приобрести российскую нефть так и не нашлось.

Кроме того, провал тендера подчеркнул общие проблемы с продажей российской нефти. Для того чтобы найти любого покупателя на свое "черное золото", России приходится предлагать "скидку" - разницу между ценой эталонной марки нефти Brent и нефти, добытой на территории РФ. Эта скидка была всегда, однако составляла символические 1-2 доллара. Однако после начала вторжения ее размер достиг рекордных 30 долларов на каждом барреле нефти или до 30% от биржевой цены на нефть Brent.

Нефть сегодня, деньги - никогда

Российское требование платить за нефть и газ в рублях возникло не на пустом месте. Один из потенциальных вариантов нефтяных санкций против РФ состоит в том, чтобы заморозить для страны возможность распоряжаться выручкой от ее продаж.

Именно эти санкции накануне обсуждали официальные лица США и Евросоюза. Вероятно, наработанные в ходе переговоров решения могут вскоре стать основой нового пакета санкций против агрессора.

Потенциально, замороженные на специальных escrow-счетах средства в дальнейшем можно было использовать для послевоенного восстановления Украины.

В то же время, на Западе все еще отказываются от одномоментного запрета на торговлю российской нефтью или газом. Все потому, что такой запрет может спровоцировать резкий скачок цен на энергоресурсы. Как следствие поступления России от экспорта нефти и газа в другие страны мира может наоборот увеличиться, что будет сохранять финансовую устойчивость агрессора.

Так, министерка финансов США Джанет Еллен заявила, что полное эмбарго может нанести серьезный ущерб европейским экономикам, но не нанесет столь сильный удар по России, как ожидается.

Россия заплатит

Между тем, в Офисе президента Украины начали активно работать над разработкой механизмов для взыскания замороженных ранее активов российского центробанка. Эти средства могут пригодиться при восстановлении разрушенной российской армией инфраструктуры.

Так, в Украине предлагается заключить специальный международный договор с участием всех стран, на территории которых заморозили какие-либо российские активы. Ключевое условие договора – снятие иммунитета с средств РФ и направление их пострадавшим гражданам и юридическим лицам, а также на восстановление разрушенных городов.

Если заключить международное соглашение не получится, у Украины есть план "Б" — добиться принятия решения о передаче замороженных российских активов в пользу Украины на уровне закона в каждой стране, где есть эти замороженные активы. По словам представителей Офиса президента, в отдельных странах подобные законопроекты уже зарегистрированы.

По приблизительным расчетам, Запад заморозил активы российского центробанка на общую сумму 350 млрд долларов. Основная сумма этих средств сосредоточена в ряде стран: во Франции (12% резервов), Германии (10%), Японии (10%) и США (7%). В этих четырех странах размещены около 250 млрд долл. центробанка России.

Отели на выход

Продолжение и эскалация войны России против Украины создает значительное давление на компании и заставляет пересматривать свои решения даже тех, кто пытался обойтись "малой кровью". В частности, это касается и гостиничных сетей. Из-за своей организационной структуры и права собственности их выход достаточно сложный. Впрочем, репутация тоже играет незаурядную роль.

Американская сеть гостиниц Hyatt начала процесс прекращения бизнес-связей со второй своей гостиницей в стране-агрессоре Hyatt Regency Sochi и остановил предоставление корпоративных услуг. Другая американская сеть Best Western заявила о полном выходе из страны и собственности 6 отелей.

Кроме того, Stora Enso продает свои российские лесопильные предприятия, а нефтесервисный гигант Halliburton может расторгнуть часть российских контрактов из-за санкций.

В общей сложности выход трех компаний с рынка может стоить рабочих мест около тысячи россиян. Еще не менее 2000 сотрудников российского аэропорта Внуково могут потерять работу из-за простого предприятия и значительного уменьшения рейсов.