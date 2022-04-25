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У Зеленского объяснили, как превратить замороженные активы России в компенсации для Украины

Понедельник, 25 апреля 2022, 16:52 - Cергей Мельник

Офис президента совместно с Министерством юстиции разработал механизм взыскания средств Российской Федерации, замороженных за границей, в счет компенсаций нанесенного Украине ущерба.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, для этого есть сразу несколько наработанных планов.

"Основной из них – подписание международного договора, предусматривающего снятие иммунитета со средств Российской Федерации и направление их пострадавшим гражданам и юридическим лицам, а также восстановление инфраструктуры", – подчеркнул он.

Еще один план – на уровне каждой страны, где деньги были заморожены, добавил Смирнов.

"План "Б" – принятие соответствующего закона в каждой юрисдикции, где средства были заморожены. В некоторых странах такие законопроекты уже зарегистрированы. На этой неделе будут продолжаться переговоры с международными партнерами", – отметил замглавы ОП.

Экономическая правда

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