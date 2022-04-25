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"Роснефть" не смогла продать 6,5 миллиона тонн нефти: требовала оплаты в рублях

Понедельник, 25 апреля 2022, 17:32 - Алексей Павлыш

Российский нефтетрейдер "Роснефть" не смог продать 6,5 млн тонн нефти во время тендера, поскольку требовал полную предоплату в рублях.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на 5 трейдеров.

"Провал тендера подчеркивает проблемы Кремля с продажей нефти из-за жестких санкций Запада против РФ за вторжение в Украину.

На минувшей неделе "Роснефть" "пошла по стопам" распоряжений Путина "Газпрому" и попросила 100% предоплаты и конвертации платежа в рубли за закупку нефти.

"Роснефть" выставила 6,5 млн тонн нефти Urals, Siberian Light, Sokol и ESPO Blend, но до понедельника никаких заявок не было подано", - пишет Reuters со ссылкой на трейдеров.

"Роснефть" не ответила сразу на запросы агентства о комментарии.

"Конкретные условия и короткие сроки требуют индивидуальных переговоров", - сообщил источник в азиатской торговой фирме, добавив, что некоторые из предлагаемых объемов могут быть проданы по частным соглашениям.

Другой источник, знакомый с тендером "Роснефти", сообщил, что главной целью тендера было "объявление рынка о требовании оплаты в рублях", что было достигнуто.

Экономическая правда

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Россия Роснефть нефть
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