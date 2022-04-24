Несмотря на санкции: российский "Алмаз-Антей" продолжает покупать оборудование из ЕС

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Компании из состава концерна российского военно-промышленного комплекса "Алмаз-антей" проводят тендеры на продукцию иностранных производителей.

Об этом говорится в статье Экономической правды.

Российский концерн "Алмаз-антей" производит зенитно-ракетное и радиолокационное оборудование для российской армии, в том числе печально известные "буки" C300, C400, C500, и так же находится под санкциями с 2014 года. Европейцам с ним запрещено торговать прямо и косвенно, даже через дилеров.

Однако предприятия из состава концерна проводят тендеры на продукцию иностранных производителей. Вероятно, сначала товар поставляется "мирным" российским компаниям, через которые он уже попадает на военные.

"Алмаз-антей" закрывал тендеры на оборудование швейцарской Blaser Swisslube, американских Nvidia и Indium, немецких Zoller, Walter, Techlube GmbH, британской GARANT, и никакие санкции этому не помешали", – говорится в статье.

Экспорт товаров двойного назначения в РФ достаточно масштабен. Издание Welt am Sonntag пишет, что в 2020 году только Германия выдала 673 экспортных лицензий в Россию на 366 млн евро.

Некоторые компании поставляли товары для военных нужд даже без получения специальных лицензий. К примеру, немецкая Bosch убеждала, что продает автомобильное оборудование исключительно для мирных целей, а ее аппаратуру находили на захваченных украинской армией российских БМП.

Напоминаем:

Команда украинского бизнесмена Дмитрия Дубилета выложила публичный список иностранных компаний, чья продукция засветилась в тендерах компаний, связанных с концерном российского военно-промышленного комплекса "Алмаз-антей".

Российский "Липецкий механический завод" помогает российскому оборонному концерну "Калашников" обходить санкции ЕС и сотрудничать с иностранными компаниями.

ЕС подготовил внутренний отчет о том, как производители продукции военного и двойного назначения, нуждающиеся в правительственном экспортном согласовании, продолжали экспорт в Россию в обход существующих санкций.

Подробнее читайте в статье: Дырявое эмбарго. Как Россия обходит санкции на импорт оружия

Экономическая правда