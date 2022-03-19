Bosch планирует полностью свернуть производство на российских заводах

Немецкая группа компаний Bosch, которая занимается технологиями в автомобильной и промышленной сферах сворачивает свою деятельность в России, в том числе из-за признаков того, что ее детали могли использоваться в военных целях.

Об этом пишет bloomberg.

Так, Bosch приостановил поставки компонентов для грузовиков российским клиентам, поскольку идет расследование конечной цели их использования. Ранее, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Bosch поставляла компоненты для российских машин пехоты, вторгшихся в страну.

Bosch заявила, что производство на ее российских заводах будет сокращено из-за нарушения цепочек поставок и прекращения поставок. Также компания заявила, что планирует полностью приостановить производство на всех своих российских заводах.

Напоминаем:

Ранее компания приостановила работу двух заводов по производству бытовой техники – но не из-за ценностных соображений, а из-за банальной нехватки компонентов при отсутствии поставок из Европы.