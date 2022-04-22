Липецкий завод помогает подсанкционному "Калашникову" обходить санкции

Уничтоженный ВСУ российский танк getty images

Российский "Липецкий механический завод" (ЛМЗ) помогает российскому оборонному концерну Калашников обходить санкции ЕС и сотрудничать с иностранными компаниями.

Об этом говорится в статье ЭП.

"ЛПЗ", после аннексии Россией украинского Крыма не попавший под западные санкции, производит тягачи для зенитно-ракетной системы С-300. Поэтому он мог свободно вести переговоры с иностранными компаниями, что использовал для того, чтобы помочь Калашникову обойти санкции.

Из переписок топ-менеджеров завода, ставших публичными после взлома ЛМЗ хакерской группировкой Anonymous, стало известно, что представители российской компании вели переговоры с иностранцами и отправляли переписку менеджерам концерна "Калашников", находящегося под санкциями ЕС.

Формально ЛМЗ не имеет отношения к АО "Концерн "Калашников" или его материнской компании "Ростех". Но переписка засвидетельствовала, что менеджмент ЛМЗ помогал "Калашникову" в поиске линии для производства патронов и договорился с бельгийским производителем New Lachaussée, руководство которой прислало официальное коммерческое предложение россиянам.

Сотрудничество по такой схеме предлагали также Atech (Турция), Invernizzi Presse (Италия), MANURHIN K`MX (Франция), New Lachaussée s.a. (Бельгия) и Vasini (Италия), но большинство компаний не ответили или прекратили коммуникацию.

Впрочем, 3 декабря 2021 года ЛМЗ написал представитель New Lachaussee s.a. Игорь Поживил, чьи контакты были переадресованы концерну "Калашников". В результате переписки New Lachaussee s.a. направляет конфиденциальное коммерческое предложение на линию по производству патронов. Предложение адресовано уже "Тульскому оружейному заводу" и подписано бельгийскими директорами.

"Тульский оружейный завод" также косвенно входит в состав российской государственной компании "Ростех", как в конце концов и концерн "Калашников".

Несмотря на запрет, РФ оснащала свои танки, самолеты и корабли оборудованием из стран Евросоюза и США. Как это допустили, читайте в статье ЭП: Дырявое эмбарго. Как Россия обходит санкции на импорт оружия