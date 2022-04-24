Американская Air Lease спишет 27 оставшихся в РФ самолетов на 800 миллионов долларов
Американская лизинговая компания Air Lease Corporation спишет стоимость оставшихся в России после введения санкций 27 самолетов на сумму около 802 млн дол.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании.
"Маловероятно, что компания вернет в собственность самолеты, которые не возвращены и остаются в России", - говорится в заявлении Air Lease.
Списание, включающее 21 принадлежащий компании и шесть самолетов в управляемом парке Air Lease, будет отражено в отчете о прибылях за первый квартал, запланированном на 5 мая.
Air Lease заявила, что не ожидает, что списание приведет к существенным будущим денежным расходам, и что рассматривает страховые претензии для возмещения ущерба, связанного с самолетами.
Сейчас международные лизингодатели добиваются возвращения из России более 400 самолетов стоимостью почти $10 млрд, пишет Reuters.
Напомним:
28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и не вернули иностранные самолеты.
Согласно приказу президента России Владимира Путина, авиакомпании временно смогут платить за покупку, аренду и лизинг самолетов компаниям из "недружественных государств" в рублях.
Экономическая правда
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