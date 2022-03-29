Российские авиакомпании не вернули самолеты вовремя, то есть украли
28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты
Об этом сообщает Reuters и российское издание Ведомости.
Согласно санкционному пакету ЕС, крайник срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда истек 28 марта.
Сообщается, что большинство угнанных самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах. Несмотря на то, что на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрировано, действие сертификатов летной пригодности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов.
На долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.
Напоминаем:
14 марта Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщала о том, что двойная регистрация может противоречить международному законодательству.
Читайте также: Летать будут на жигулях: как Россия похоронила свою гражданскую авиацию
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"