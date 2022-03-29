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Российские авиакомпании не вернули самолеты вовремя, то есть украли

Вторник, 29 марта 2022, 11:45 - Илья Колдомасов

28 марта истек срок для российских авиакомпаний, которые должны были вернуть более 400 арендованных самолетов на сумму почти 10 миллиардов долларов. Российские авиакомпании проигнорировали санкции и удержали иностранные самолеты

Об этом сообщает Reuters и российское издание Ведомости.

Согласно санкционному пакету ЕС, крайник срок, когда европейские лизингодатели должны были расторгнуть договоры аренды самолетов с российскими авиакомпаниями, а те, в свою очередь, вернуть воздушные суда истек 28 марта. 

Сообщается, что большинство угнанных самолетов все еще летают на внутренних российских маршрутах. Несмотря на то, что на Бермудских островах и в Ирландии, где большинство этих самолетов зарегистрировано, действие сертификатов летной пригодности приостановили, что обычно означает, что они должны быть отстранены от полетов.

На долю самолетов, сданных в аренду российским авиакомпаниям, приходится менее 10% портфелей большинства лизинговых компаний.

Напоминаем:

14 марта Путин подписал закон, позволяющий по решению правительства страны регистрировать права на иностранные самолеты, которые находятся в лизинге у российских компаний. Инициатива направлена на сохранение парка иностранных воздушных судов российских перевозчиков.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщала о том, что двойная регистрация может противоречить международному законодательству.

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