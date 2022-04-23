В сервисах Приватбанка снова временные перебои
Работа сервисов ПриватБанка снова прекратилась с 18 до 19 часов, это необходимо в ходе возобновления стабильной работы.
Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
"23 апреля с 18:00 до 19:00 наши клиенты могут снова столкнуться с временными задержками в работе Приват24, сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы", - отметили в банке.
Такая техническая пауза, объясняет Приват, необходима для скорейшего восстановления стабильной работы.
Напоминаем:
ПриватБанк восстанавливает стабильную работу всех сервисов банка, Приват24, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
Ранее банк сообщил об аварии с каналами связи, из-за чего клиенты столкнулись с временными задержками в работе сервисов банка, сети банкоматов и оплаты картами покупок через торговые терминалы.
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