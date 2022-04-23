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ПриватБанк відновлює стабільну роботу

Субота, 23 квітня 2022, 14:43 - Ілля Колдомасов

ПриватБанк відновлює стабільну роботі всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.

Про це повідомив речник фінустанови у соцмережах.

Раніше ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали. 

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Приватбанк
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