ПриватБанк відновлює стабільну роботу
Субота, 23 квітня 2022, 14:43 -
ПриватБанк відновлює стабільну роботі всіх сервісів банку, Приват24, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
Про це повідомив речник фінустанови у соцмережах.
Раніше ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
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