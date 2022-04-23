У ПриватБанку аварійна ситуація з каналами зв'язку: можуть бути затримки в роботі

ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.

Про це йдеться у телеграм каналі речника фінустанови.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться у повідомленні.