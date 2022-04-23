У ПриватБанку аварійна ситуація з каналами зв'язку: можуть бути затримки в роботі
Субота, 23 квітня 2022, 11:28 -
ПриватБанк повідомив про виникнення аварійної ситуації з каналами зв'язку, через що 23 квітня наші клієнти можуть зіткнутися з тимчасовими затримками в роботі сервісів банку, мережі банкоматів та оплати картками покупок через торгові термінали.
Про це йдеться у телеграм каналі речника фінустанови.
"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", - йдеться у повідомленні.
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