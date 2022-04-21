Вокруг российской нефти формируется "серый" рынок без пункта назначения

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В последние недели экспорт российской нефти в неизвестные пункты назначения значительно возрос – такое уже происходило для покупки нефти у Ирана и Венесуэлы в обход санкций.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

Так, формируется "серый" рынок, чтобы скрыть происхождение этой нефти, ведь из-за репутационных рисков компании предпочитают сокращать торговлю нефтью со страной, развязавшей войну против Украины. Поэтому компании и посредники хотят торговать ею скрыто, чтобы избежать последствий содействия транзакциям, которые финансируют российские военные преступления.

Нефть из русских портов все чаще отправляется с неизвестным назначением. По данным TankerTrackers.com, на сегодняшний день в апреле без запланированного маршрута было загружено в танкеры более 11,1 млн баррелей – больше, чем в любую страну и больше, чем до вторжения, когда "серые" объемы едва превышали ноль.

Использование отметки "неизвестное предназначение" является признаком того, что нефть доставляют на крупные суда в море и отгружают, а затем смешивают с грузом этого корабля, скрывая его подлинное происхождение. Такая практика не нова – ее использовали для обхода санкций против Ирана и Венесуэлы, чтобы продолжать покупать их нефть.

В то же время большая часть российской нефти до сих пор имеет четкие пункты назначения – поставки в Румынию, Эстонию, Грецию и Болгарию в этом месяце выросли более чем вдвое по сравнению со средними показателями марта. Также значительно увеличились объемы для Нидерландов и Финляндии.

Со ссылкой на данные TankerTrackers.com издание отмечает, что экспорт нефти из российских портов в страны-члены ЕС, исторически являвшиеся крупнейшими покупателями российской нефти, в апреле вырос в среднем до 1,6 миллиона баррелей в день.

В марте после вторжения в Украину объемы упали до 1,3 млн. в день. Похожую динамику показывает другой сервис, Kpler – по его данным потоки выросли до 1,3 млн в день в апреле с 1 млн в середине марта.

Ранее стало известно, что крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc, несмотря на публичное заявление об отказе от российской нефти, продолжает ее покупать, прикрываясь нефтяными смесями, в которых только 49,99% произведено в России, а 50,01 процента поставляются из других источников. .

Напоминаем:

Международный трейдер Trafigura предлагает нефть российской марки Urals с поставкой 20-24 апреля с рекордным дисконтом в минус 34,8 доллара за баррель в бенчмарк Dated Brent.