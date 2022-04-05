Знижка на російську нафту досягла рекордного значення

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Міжнародний трейдер Trafigura пропонує нафту російської марки Urals з постачанням 20-24 квітня з рекордним дисконтом у мінус 34,8 долара за барель до бенчмарку Dated Brent.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані цінової агенції Platts.

Попередній максимальний дисконт у березні мінус 31,35 долара за барель пропонував у березні нафтотрейдер Litasco.

18 березня агентство Argus повідомило, що знижка на російську нафту в Північно-Західній Європі збільшилася до 30,2 долара за барель. У той же день Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало скорочення експорту російської нафти та нафтопродуктів з квітня на 3 млн. барелів на добу.

Аналітики пов'язують сильний дисконт на Urals із різким падінням попиту на нафту цієї марки. Європейські покупці побоюються посилення санкцій, які ухвалюють США, Великобританія та ЄС проти Росії у зв'язку з війною в Україні, і вважають за краще купувати альтернативні сорти нафти – Forties та Johan Sverdrup.

Різке подорожчання морських перевезень нафти з портів Росії та підвищення ставок страхування, а також відмова деяких банків відкривати акредитиви на купівлю російської нафти також чинять тиск на Urals.