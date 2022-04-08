Shell продовжує купувати російські енергоресурси, прикриваючись схемою — Bloomberg

Найбільша європейська нафтова компанія Shell Plc, незважаючи на публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжує її купувати, прикриваючись так званим змішуванням.

Про це пише Bloomberg.

Як пояснює автор матеріалу, суть у тому, щоб продати барель, у якому лише 49,99% вироблено у Росії, а 50,01 відсотка поставляються з інших джерел. З погляду Shell такий вантаж технічно немає російського походження.

"Цей маневр лежить в основі зростаючого та непрозорого ринку змішаного російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки, одного з багатьох, які нафтові компанії та трейдери сировинних товарів використовують для забезпечення поставок російських енергоносіїв до Європи і водночас задовольняють громадську думку, яка потребує припинення суб військової машини Володимира Путіна", - йдеться у статті.

У випадку з Shell компанія внесла поправки до так званих загальних положень та умов своїх контрактів, щоб дозволити змішання з Росією.

Нагадуємо:

Нафтогазовий гігант Shell раніше заявляв, що повністю зупиняє купівлю нафти з Росії на спотовому ринку, а також працює над тим, аби повністю виключити російську нафту з поставок.