США заблокирует свои порты для российских судов – Байден

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Соединенные Штаты запретят российским кораблям заходить в американские порты аналогично решению ЕС.

Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе брифинга в четверг.

"США запретит связанные с РФ суда вслед за аналогичным шагом в ЕС. Это означает, что ни один корабель под российским флагом или в собственности российских граждан или компаний не сможет пришвартоваться в американских портах или на побережье", – заявил Байден.

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Напоминаем:

Евросоюзу удалось на второй день утвердить пятый пакет санкций против России после свидетельств о зверствах россиян в украинской Буче, содержащий, в частности, угольное эмбарго. Этим же пакетом ЕС запретил российским судам заходить в порты стран-членов Евросоюза за исключением аграрных грузов, лекарств и энергоносителей.



