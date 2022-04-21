Carlsberg от выхода из РФ потеряет более миллиарда долларов, на это нужен год

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Датский пивной гигант Carlsberg спишет 1,4 млрд долл. из-за продажи бизнеса в России, этот процесс займет до года.

Об этом сообщает Financial Times.

Датская группа владеет в России пивным брендом "Балтика" и имеет самые большие максимальные риски среди всех международных пивоварений. На российский рынок приходит 9% от общего дохода компании, она обеспечивает рабочими местами 8400 сотрудников на восьми заводах в РФ.

"Война оказывает серьезное влияние на нашу деятельность в Украине, где нашим первым приоритетом остается безопасность и благосостояние наших сотрудников", – добавили в компании.

Напоминаем:

Датская Carlsberg Group, которая в марте объявила о выходе из РФ, может продать пивоваренную компанию "Балтика" подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, не уходящей с российского рынка.

Группа Carlsberg заявила о полном уходе из России после временного прекращения деятельности на территории государства-террориста.