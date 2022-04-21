Carlsberg може продати російський бізнес конкуренту AB InBev Efes – ЗМІ

Данська Carlsberg Group, яка у березні оголосила про вихід із РФ, може продати пивоварну компанію "Балтика" підконтрольній турецькій Anadolu Efes AB InBev Efes, яка не йде з російського ринку.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на джерела.

У Carlsberg Group відмовилися від коментарів. В AB InBev Efes "не коментують чутки".

"На період пошуку нового власника "Балтика" продовжує роботу. Під її управлінням знаходяться вісім заводів, де випускається 55 брендів пива, включаючи "Балтику", "Дон", "Арсенальне", Zatecky Gus та ін. У 2021 році виручка "Балтики" зросла на 8,9%, до 82,58 млрд руб., чистий прибуток знизився на 34,5%, до 5,34 млрд руб.

AB InBev Efes - спільне підприємство бельгійської AB InBev та турецької Anadolu Efes, в якому остання має контрольну частку. Управляє 11 заводами в РФ, виробляє пиво під брендами "Клінське", "Білий ведмідь", "Сибірська корона", Velkopopovicky Kozel та ін.", - пише газета.

Старший юрист антимонопольної практики Vegas Lex Анастасія Каюкова каже, що угода може бути погоджена, якщо Федеральна антимонопольна служба (ФАС) встановить, що об'єднана компанія навіть за істотної частки фактично не має ринкової влади.

Один із консультантів з M&A вважає передачу "Балтики" AB InBev Efes "єдиним розумним варіантом".

Джерело "Ъ" припускає, що Carlsberg Group зробила пропозицію про покупку "Балтики" декільком інтересантам. Серед них данська Berlingske називала великого виробника безалкогольних напоїв, снеків та солодощів ДК "Черноголовка", а також ізраїльську CBC Group, структури якої продають бренди Carlsberg та Tuborg.

Нагадаємо:

Група Carlsberg заявила про повний вихід з Росії після тимчасового припинення діяльності на території держави-терориста.

Група Carlsberg отримала перші запити щодо придбання російських активів - від російського виробника газованої води "Черноголовка" та ізраїльської компанії CBC Group.

Економічна правда