Carlsberg может продать российский бизнес конкуренту AB InBev Efes – СМИ

Датская Carlsberg Group, которая в марте объявила о выходе из РФ, может продать пивоваренную компанию "Балтика" подконтрольной турецкой Anadolu Efes AB InBev Efes, которая не уходит с российского рынка.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

В Carlsberg Group отказались от комментариев. В AB InBev Efes "не комментируют слухи".

"На период поиска нового владельца "Балтика" продолжает работу. Под ее управлением находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива, включая "Балтику", "Дон", "Арсенальное", Zatecky Gus и др. В 2021 году выручка "Балтики" выросла на 8,9%, до 82,58 млрд руб., чистая прибыль снизилась на 34,5%, до 5,34 млрд руб.

AB InBev Efes - совместное предприятие бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes, в котором последняя имеет контрольную долю. Управляет 11 заводами в РФ, производит пиво под брендами "Клинское", "Белый медведь", "Сибирская корона", Velkopopovicky Kozel и др.", - пишет газета.

Старший юрист антимонопольной практики Vegas Lex Анастасия Каюкова говорит, что сделка может быть согласована, если Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установит, что объединенная компания даже при существенной доле практически не имеет рыночной власти.

Один из консультантов по M&A считает передачу "Балтики" AB InBev Efes "единственным разумным вариантом".

Источник "Ъ" предполагает, что Carlsberg Group сделала предложение о покупке "Балтики" нескольким интересантамм. Среди них датская Berlingske называла крупного производителя безалкогольных напитков, снеков и сладостей ДК Черноголовка, а также израильскую CBC Group, структуры которой продают бренды Carlsberg и Tuborg.

Напомним:

Группа Carlsberg заявила о полном уходе из России после временного прекращения деятельности на территории государства-террориста.

Группа Carlsberg получила первые запросы по приобретению российских активов - от российского производителя газировки "Черноголовка" и израильской компании CBC Group.

Экономическая правда