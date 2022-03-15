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Imperial Tobacco изменила позицию: передает активы и операции в РФ местному юрлицу

Вторник, 15 марта 2022, 10:45

Британская табачная компания Imperial Tobacco передает свои активы и операции на российском рынке местному юрлицу.

Об этом говорится в заявлении компании.

"После нашего объявления от 9 марта мы начали переговоры с местной третьей стороной о передаче наших российских активов и операций.

Мы считаем, что при нынешних обстоятельствах упорядоченная передача нашего бизнеса как непрерывного предприятия отвечала бы интересам наших российских коллег. У нас работают 1000 человек в России, которые занимаются продажами и маркетингом, а также на нашем заводе в Волгограде, и их безопасность и благополучие являются нашим ключевым приоритетом в этом процессе. Мы также будем продолжать выплачивать им зарплату до тех пор, пока не будет завершен любой трансфер", - говорят в компании.

"В то же время мы также поддерживаем наших украинских коллег и их семьи, в том числе транспортом и жильем, чтобы они могли сбежать из районов, наиболее пострадавших от конфликта, а также помощь в переселении тем, кто покинул Украину", - добавляют в Imperial Tobacco.

Напомним:

9 марта британская компания Imperial Tobacco первой из крупных табачных компаний заявила о приостановке всех продаж и производства в России.

Экономическая правда

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