Журналист: оккупанты в Мариуполе подвергли разрушениям меткомбинат им. Ильича

Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, который принадлежит Метинвесту Рината Ахметова подвергся разрушениям вследствие действий российских оккупантов.

Об этом сообщил в соцсетях журналист Денис Казанский.

"Похоже, оба металлургических завода Мариуполя будут уничтожены", добавил он.

До полномасштабного вторжения РФ, это было одно из крупнейших предприятий Украины с полным металлургическим циклом. Комбинат специализировался на производстве агломерата, извести, чугуна и чугунных изделий, стальных слитков, катаной и литой заготовки. А сам он был основан в 1897 году.

Напоминаем:

Ранее заместитель городского головы Мариуполя Сергей Орлов заявил, что ни один местный завод не работает, а завод группы Метинвест "Азовсталь" разбомблен.

Генеральный директор Азовстали Энвер Цкитишвили заявил, что говорить о том, что комбинат остановлен навсегда, еще рано.

Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией.