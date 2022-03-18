Заступник мера Маріуполя про місцеві заводи: все стоїть, запустити це все вже не можна

Заступник мера Маріуполя Сергій Орлов заявив, що жоден із місцевих заводів не працює, а завод групи Метінвест "Азовсталь" розбомблено.

Про це він заявив в інтерв'ю Forbes.

"Нічого не працює. Все стоїть. Запустити це все вже не можна. "Азовсталь" розбомблено. Повністю. Дуже багато авіанальотів прийшлося на "Азовсталь",- заявив він.

Найбільшими підприємствами міста є: Маріупольський морський торговельний порт, ММК ім. Ілліча, Азовський судноремонтний завод, Магма, Азовсталь, Азовінтекс, Азовмаш. Ключовою галуззю промисловості є металургія, питома вага експортної продукції якої у зовнішньоторговельному обороті становить близько 70%.

Станом на 2018 рік 15,7% міського зайнятого населення працювало в металургійній сфері. Ця продукція постачалася до 50 країн світу.