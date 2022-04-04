В Henkel заявили, что продолжат работать в России

Немецкий производитель косметики и бытовой химии Henkel пока продолжит работу в РФ и примет дальнейшие меры в случае необходимости.

Об этом заявила председатель наблюдательного совета компании Симона Бажель-Тра на годовом собрании акционеров в понедельник, пишет Reuters.

По ее словам, деятельность компании в стране подпадает под ограничения.

"Общественность иногда воспринимает это очень критично. Поэтому для меня важно подчеркнуть, что мы полностью применяем все соответствующие санкции", – сказала она.

Бажель-Тра добавила, что руководство Henkel будет внимательно следить за текущими геополитическими событиями и будет применять дальнейшие меры в случае необходимости.

"Группа, производящая потребительские товары, включая стиральные порошки Persil, и имеющая около 2500 сотрудников в России, прекратила все инвестиции, а также рекламные и спонсорские мероприятия в стране в начале марта.

Финансовый директор Henkel Марко Свобода сказал на той же встрече, что компания придерживается целей на 2022 год, опубликованных в январе, и добавил, что они очень амбициозны, учитывая огромную неопределенность и рост расходов", - пишет агентство.

Свобода также заявил, что Henkel не видит необходимости во внеплановом списании своих активов в России и Украине, пишет MarketWatch.

"Полный выход из российского бизнеса может иметь далеко идущие последствия, в том числе для наших местных работников", - сказал главный исполнительный директор компании Карстен Кнобель.

Четыре производственных площадки компании в Украине (штат Henkel в Украине – 600 человек) были закрыты после вторжения РФ.

Напомним:

Немецкий Henkel Group заявил, что заморозит будущие инвестиционные планы в РФ.

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Экономическая правда