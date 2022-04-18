Переселенцам выделили первые 600 миллионов на ежемесячные выплаты в 2 тысячи
Правительство направило первые 600 млн грн на выплату ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев в размере 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. грн ребенку или лицу с инвалидностью.
Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Правительство определило, что на такую помощь имеют право граждане, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, украинцы, эвакуируемые из районов боевых действий и проживающие в деоккупированных населенных пунктах.
Кроме выплат от государства, напомнил Шмигаль, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций – ООН и ЮНИСЕФ. Такую помощь в 2200 грн, которая будет выплачиваться в течение трех месяцев, наиболее незащищенные группы населения смогут получить через "Дію".
Совместная программа охватит 700 тысяч украинцев, а правительство сейчас работает на технической реализацией решения.
Также на уровне Кабмина было зафиксировано, что украинцам, оказавшимся во временной оккупации или окружении, полностью продолжается начисление и выплата всех причитающихся социальных выплат: пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий.
Напоминаем:
Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"