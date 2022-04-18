Переселенцам выделили первые 600 миллионов на ежемесячные выплаты в 2 тысячи

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Правительство направило первые 600 млн грн на выплату ежемесячного пособия для вынужденных переселенцев в размере 2 тыс. грн взрослому и 3 тыс. грн ребенку или лицу с инвалидностью.

Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Правительство определило, что на такую помощь имеют право граждане, которые зарегистрировались как внутренне перемещенные лица, украинцы, эвакуируемые из районов боевых действий и проживающие в деоккупированных населенных пунктах.

Кроме выплат от государства, напомнил Шмигаль, наиболее пострадавшие и незащищенные украинцы смогут получить выплаты от международных гуманитарных организаций – ООН и ЮНИСЕФ. Такую помощь в 2200 грн, которая будет выплачиваться в течение трех месяцев, наиболее незащищенные группы населения смогут получить через "Дію".

Совместная программа охватит 700 тысяч украинцев, а правительство сейчас работает на технической реализацией решения.

Также на уровне Кабмина было зафиксировано, что украинцам, оказавшимся во временной оккупации или окружении, полностью продолжается начисление и выплата всех причитающихся социальных выплат: пенсий, социальных пособий, льгот и субсидий.

Напоминаем:

Государство будет выплачивать переселенным в Украине гражданам минимальную ежемесячную поддержку в 2 тысячи гривен.