Україна виплачуватиме всім переселенцям 2 тисячі гривень, дітям - 3 тисячі
Держава виплачуватиме переселеним в Україні громадянам мінімальну щомісячну підтримку у 2 тисячі гривень.
Про це повідомив у своєму зверненні прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено переїхала в більш безпечні регіони.
Кошти можна буде отримати через Дію, зазначив Шмигаль. Їх перерахують на банківську картку.
"Просто, через Дію, на картку в банку. Без зайвих паперів. Без бюрократії. Всім, хто переїхав з районів активних бойових дій", — повідомив прем‘єр.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів схвалив виплату компенсації комунальних витрат для українців, які безкоштовно прихистили у себе внутрішньо переміщених людей.
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