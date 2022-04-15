Уряд спільно з ООН запускає ще дві програми виплат для переселенців: деталі

Уряд спільно з Організацією об’єднаних націй запускає ще дві програми виплат для вимушених переселенців - рішення про це ухвалили на засіданні Кабміну 15 квітня.

Про це у відеозверненні розповів прем'єр Денис Шмигаль.

"За нашими домовленостями, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, будуть отримувати по 2200 грн кожен місяць на кожного члена родини. Ці кошти Всесвітня продовольча програма ООН буде платити протягом 3-х місяців", - заявив Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе малозабезпеченим пенсіонерам із числа вимушених переселенців.

"Їм так само буде додатково виплачуватись по 2200 грн. Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньо переміщених осіб", - додав він.

Шмигаль нагадав, що продовжують працювати раніше запущені програми для вимушених переселенців - уряд виділяє по 2 тисячі гривень кожному дорослому та по 3 тисячі на кожну дитину в родині, яка була вимушена переїхати.

На виплати такої допомоги вже спрямовано 578 мільйонів гривень.

"За рахунок цих коштів допомогу отримають близько 155 тисяч внутрішньо переміщених осіб", - заявив очільник уряду.

"Паралельно з цим уряд продовжує стимулювати відновлення ділової активності та зайнятості. Додатково виділяємо майже 1,3 млрд грн з резервного фонду для Фонду соцстрахування, аби забезпечити виплати допомоги по безробіттю", - резбмував він.

Економічна правда