В Антонове рассказали, как и когда будут восстанавливать "Мрию"

В Антонове заявили, что восстановление "Мрии" — сверхважная задача, но по поводу сроков, пока говорить преждевременно.

Об этом говорится в соцсетях концерна.

Там заявили, что некоторые основные агрегаты для планера самолета есть в наличии. "Однако новая "Мрия" должна соответствовать современным и перспективным нормам летной пригодности, а также быть оборудована в соответствии с перечнем задач, которые она будет выполнять", - сообщили в Антонов.

По их мнению, это потребует проведения большого объема расчетно-конструкторских работ, избрания и закупки соответствующих комплектующих, проведения программы испытаний и т.д.

Объем финансирования и возможность использования компонентов Ан-225, подвергшихся разрушениям, будет определяться специальной комиссией. Источники финансирования будут также определяться государством. Те средства, которые уже поступили в фонд, будут использованы исключительно для реализации проекта восстановления "Мрии".

"По срокам говорить о них преждевременно, ведь программа должна быть тщательно проработана", - резюмировали в компании.

Напоминаем:

Государственное предприятие "Антонов" предлагает создать Международный фонд возрождения транспортного самолета Ан-225 "Мрия".

Российские окупанты уничтожили флагман украинской авиации - самолет Ан-225 "Мрия".