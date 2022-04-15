Один из крупнейших банков США Citigroup начал сокращать работу в РФ еще до вторжения

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Американский банк с самыми большими рисками в России Citigroup Inc. начал сокращать свои операции в России за несколько недель до того, как Россия развернула полномасштабное наступление на Украину.

Об этом сообщает Bloomberg.

Банк месяцами следил за сообщениями о возможной эскалации Россией войны, которую с 2014 года она ведет против Украины, и в январе уже был готов к действиям.

Так, за первые три месяца года компания сократила свои максимальные возможные потери в России на 2 млрд долларов, в частности – лишилась деривативов на 300 млн долл., связанных с РФ. Об убытках от этих Citigroup не сообщил. Теперь общие риски банка в РФ составляют 7,8 млрд. долларов, но цифра продолжит сокращаться.

Кроме того, банк не отказывается от поиска потенциальных покупателей для своего российского бизнеса и ищет, кому можно продать активы. В настоящее время банк продолжает платить зарплату 3 тысячам работников в РФ.

Также Citigroup создала резервы в 1,9 млрд долл. под российские кредиты и для заемщиков, которые могут попасть под влияние санкций. Из-за этого прибыль за первый квартал упала на 46%.

Напоминаем:

Западные банки с крупнейшими активами в РФ, управляющие 57,2 млрд долл. в России, рассматривают пути осторожного выхода из страны-агрессора.

Citigroup заявила, что свернет работу по нескольким направлениям и не будет привлекать новых клиентов, но продолжит работать.