Нацбанк снова профинансировал бюджет на 20 миллиардов военными облигациями

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Национальный банк 12 апреля совершил второй выкуп военных облигаций на сумму 20 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

НБУ подчеркнул, что будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом, чтобы минимизировать риски разбалансирования инфляционных ожиданий, высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности.

При этом поддержка бюджета со стороны НБУ не является основным источником финансирования расходов правительства. Несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительные суммы в поддержку армии. Украина также получает финансовую, военную и гуманитарную поддержку международных партнеров.

Отмечается, что НБУ будет сообщать об изменениях военных ОВГЗ в портфеле не позднее пятого дня каждого месяца.

С нормализацией работы экономики и финансовой системы регулятор в минимальные сроки восстановит традиционный формат инфляционного таргетирования с плавающим обменным курсом и запретом финансирования государственного бюджета.

Напоминаем:

Национальный банк 8 марта выкупил военные облигации правительства на сумму 20 млрд. грн.

На аукционе по продаже военных облигаций 12 апреля Минфин привлек в госбюджет 6 170 млн. грн.