Військових облігацій під час сьомого аукціону продали на 6 мільярдів
На аукціоні з продажу військових облігацій 12 квітня Мінфін залучив до держбюджету 6 170 млн грн.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.
Інвесторам представили два випуски гривневих військових облігацій терміном обігу 6 місяців та 1,3 року за ставками 10% та 11% відповідно.
Завдяки їхньому випуску залучили 1 469 млн грн та 4 701 млн грн відповідно.
Нагадуємо:
Як купити військові облігації: Міністерство фінансів зібрало список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.
Економічна правда
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