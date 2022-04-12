Військових облігацій під час сьомого аукціону продали на 6 мільярдів

На аукціоні з продажу військових облігацій 12 квітня Мінфін залучив до держбюджету 6 170 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів у Facebook.

Інвесторам представили два випуски гривневих військових облігацій терміном обігу 6 місяців та 1,3 року за ставками 10% та 11% відповідно.

Завдяки їхньому випуску залучили 1 469 млн грн та 4 701 млн грн відповідно.

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Як купити військові облігації: Міністерство фінансів зібрало список банків-первинних дилерів та ліцензованих брокерів, які активно допомагають громадянам України інвестувати в військові ОВДП.

Економічна правда