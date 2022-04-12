Все разделы
Укр / Рус

Украина закончила отопительный сезон: сколько газа в хранилищах

Вторник, 12 апреля 2022, 23:43 - Дана Гордийчук

Украина успешно прошла отопительный сезон и уже начинает подготовку к следующему.

Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

Премьер отметил, что по итогам отопительного сезона у Украины есть 9 млрд кубов газа в хранилищах, а также 1 млн тонн угля на складах.

"Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", - добавил он.

Как ранее сообщалось, Украина с начала 2022 года импортировала около 500 миллионов кубических метров газа.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа. Для прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать газа около 7 млрд долларов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

тепло газ
Материалы по теме
В Киеве с понедельника начнут выключать отопление 27 марта 2022, 13:35
Треть миллиона украинцев остается без газа 26 марта 2022, 15:41
"Нафтогаз" заключил первый договор с ТЭЦ на поставку газа по 7 гривень 24 марта 2022, 07:33
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте