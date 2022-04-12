Украина закончила отопительный сезон: сколько газа в хранилищах
Вторник, 12 апреля 2022, 23:43 -
Украина успешно прошла отопительный сезон и уже начинает подготовку к следующему.
Об этом в своем обращении сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.
Премьер отметил, что по итогам отопительного сезона у Украины есть 9 млрд кубов газа в хранилищах, а также 1 млн тонн угля на складах.
"Начинаем подготовку к следующему отопительному сезону", - добавил он.
Как ранее сообщалось, Украина с начала 2022 года импортировала около 500 миллионов кубических метров газа.
Напоминаем:
НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа. Для прохождения следующего отопительного сезона Украине придется импортировать газа около 7 млрд долларов.
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